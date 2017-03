Australie : vents violents et évacuations pour l'arrivée du cyclone Debbie sur le Queensland

Le nord-est de l’Australie fait face à des pluies torrentielles et des vents violents. La tempête Debbie, classé en 4e catégorie sur cinq, a frappé le Queensland ce mardi vers midi heure locale (4h heure de Paris). Les rafales de vent ont atteint 270 km/h près de la ville de Bowen.





Les autorités redoutaient l'arrivée du cyclone à l'aube, au moment de la marée haute, craignant un risque très fort d'inondations et de vagues submersives. Mais la progression de Debbie a ralenti durant la nuit. "Nous nous préparons à une longue et dure journée", a déclaré la Première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk. Elle a mis en garde contre le risque de dégâts d'infrastructures et de coupures de courant. "L'intensité des vents va aller crescendo. Tout le monde est terré", a-t-elle ajouté.