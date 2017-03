Australie : une routarde britannique victime de viols répétés pendant deux mois

La jeune femme et son agresseur présumé s'étaient rencontrés il y a de cela trois mois et avaient décidé d'entreprendre un périple ensemble. Leur relation a cependant mal tourné. Entre le 2 janvier et le 5 mars, la victime a été retenue en otage. L'homme a été inculpé de chefs multiples, y compris de viols, agressions, étranglements et privation de liberté. Il a été placé en détention provisoire. "La victime a reçu des soins pour diverses blessures, dont des fractures au visage, des bleus et des coupures", a déclaré la police.





L'Australie est une destination populaire auprès des routards. Environ 600.000 personnes sillonnent ses routes chaque année. Parfois, les choses se passent mal, comme dans les années 1990, lorsque le tueur en série Ivan Milat avait assassiné sept jeunes autostoppeurs. Ivan Milat a été condamné à sept peines de prison à perpétuité pour les meurtres de deux Britanniques, trois Allemands et deux Australiens.