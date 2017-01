Australie : une vague anti-hipsters à Melbourne

Menaces, insultes, portes collées à la glu ou vitres brisées… Plus globalement, il est en ce moment difficile pour un nouveau commerce de s'installer à Footscray. Depuis l'acte de vandalisme subi par Shayne McCallum, un café a ainsi été visé par un sac de viande pourrie sur sa vitrine…La raison de ce phénoméne : les récents changements vécus par ce quartier populaire de l'est de Melbourne, de plus en plus gentrifié. Un phénomène théorisé dans les années 1960, pour décrire l'arrivée de ménages aisés dans un quartier populaire duquel les habitants sont peu à peu écartés.





Pour le quotidien The Age, Footscray vivrait ni plus ni moins qu'une guerre contre les hipsters. Au total, quatre établissements auraient en effet fait les frais de quelques citoyens mécontents. Parmi eux, un bar qui a eu la serrure engluée. Il a fallu que ses propriétaires installent une affiche expliquant qu'ils vivaient dans le quartier depuis plusieurs années et que leurs enfants y étaient scolarisés pour que le calme revienne. Un peu plus loin, à Brunswick, même tonalité : l'inscription "Les connards de hipsters ne font rien de leur vie" a ainsi été taggée sur un mur il y a sept mois.