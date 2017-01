Australie : une voiture fonce dans la foule à Melbourne, au moins trois morts dont un enfant

Au moins 29 personnes ont été hospitalisées, dont six seraient dans un état critique. Parmi ces blessés graves figure un enfant de trois mois, selon le Herald Sun. Des chaînes de télévision ont diffusé des images montrant la voiture rouge arrêtée, sa carrosserie enfoncée, ses portes ouvertes et son pare-brise explosé. Une vidéo amateur montre l'arrestation du conducteur. Allongé face contre terre et les mains attachées dans le dos, l'homme est tiré par les jambes par les forces de police qui l'éloignent du véhicule.





Le conducteur a été identifié : il s'agit de James "Jimmy" Gargasoulas, rapporte le Brisbane Times. Âgé de 26 ans, il est connu pour des faits de violences, vol de voiture, consommation de drogues et troubles psychologiques. Jeudi matin, il aurait poignardé son frère, Angelo.