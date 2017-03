Aux Etats-Unis, les lois anti-gays se multiplient

Aux Etats-Unis, on bafoue les droits de la communauté LGBT en toute impunité, dénoncent des organisations militant pour la cause gay. Dans leur viseur : une nouvelle loi, en vigueur depuis ce vendredi dernier dans le Dakota du Sud, autorisant les agences d'adoption à faire valoir les croyances religieuses "sincères" pour éviter de confier des enfants à des homosexuels aspirant à être parents. Selon les associations, plus d'une centaine de textes du même acabit ont vu le jour au cours des derniers mois dans 23 Etats, notamment au Texas, dans l'Oklahoma, le Mississippi ou l'Alabama.





Cette loi "n'est que le commencement et fait partie d'une vague" de mesures similaires contre la communauté LGBT (lesbiennes, gay, bisexuels, transgenres), déplore Sarah Warbelow, directrice juridique chez Human Rights Campaign (HRC).