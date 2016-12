Aux États-Unis, les théories du complot font toujours recette

Autre théorie du complot qui a bénéficié d'un large écho : la question du lieu de naissance de Barack Obama. Car pendant sa campagne puis sa présidence, de nombreuses voix, dont celle de Donald Trump, se sont élevées pour réclamer la publication de son acte de naissance, assurant qu'il était né au Kenya et non à Hawaï, aux États-Unis.





La diffusion par la Maison Blanche de l’acte de naissance du futur ex président indiquant qu’il est né à Hawaï n’y fait rien, pas plus que les paroles de Donald Trump lui-même, pendant la campagne ("Le président Barack Obama est né aux Etats-Unis, point final") : plus de la moitié des électeurs pro-Trump (52%) croient toujours que Barack Obama est né au Kenya, et non à Hawaï, aux États-Unis.