Aux États-Unis, une mère et son fils changent de sexe au même moment

Son mari, Les Maison, admet avoir été pris de court. "Une fois, elle (Erica) m’a dit qu’elle espérait avoir un cancer du sein, pour pouvoir subir une double mastectomie (ablation de la glande mammaire, ndlr). Mais à part ça, il n’y a eu aucun autre indicateur. J’ai donc été surpris. Surtout, je me suis demandé quel impact tout cela aurait sur sa famille. Au final, cela a renforcé notre relation. Il y en a qui me demandent si je suis devenu gay mais non, absolument pas. Le genre et la préférence sexuelle n’ont rien à voir. Eric ne s’est fait opérer que du haut du corps. On doit toujours veiller au bonheur des gens autour de nous. Nous avons décidé que, quel que soit le chemin, nous le prendrions ensemble. Il faut énormément de courage pour s'affranchir des normes sociétales et s'assumer. Ce n'est pas un choix de leur part, c'est simplement ce qu'ils sont."