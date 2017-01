Avalanche en Italie : 7 nouveaux corps retrouvés, 5 personnes toujours portées disparues

Les pompiers continuent de découvrir de nouveaux corps, une semaine après l'avalanche qui a enseveli un hôtel des Abruzzes dans le centre de l'Italie. Sept ont été retrouvés par les sauveteurs dans la nuit de mardi à mercredi, ce qui porte à 24 le nombre de personnes décédées, tandis que cinq sont toujours portées disparues. Mais d'après les secours, les chances de les retrouver vivantes sont quasi nulles.





Pour le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, qui a dressé ce bilan devant le Sénat, "tous les efforts ont été faits sur le plan humain, organisationnel et technique pour essayer de sauver des vies humaines", alors que jusqu'à présent, onze ont pu l'être dans l'hôtel Rigopiano. Mais en plus de l'avalanche, au moins cinq personnes n'ont pas survécu au froid ou au séisme et quelques dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours.