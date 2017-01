Avalanche en Italie : huit personnes, dont deux fillettes, extraites des décombres de l'hôtel

Des dizaines de secouristes ont travaillé toute la nuit de jeudi à vendredi à la lueur de tours lumineuses autour de l'hôtel Rigopiano dévasté par une avalanche dans le centre de l'Italie, peu après une série de fortes secousses sismiques d'une magnitude de 5,2 à 5,7 dans la région voisine d'Amatrice. Un total de huit survivants dont deux fillettes ont été extraits des décombres, a annoncé la police ce vendredi en début d'après-midi.





"Les fillettes sont petites, elles ont 5 ou 6 ans", a déclaré à l'AFP Marco Bini, un responsable des secouristes de la police, précisant que les survivants avaient été retrouvés dans la cuisine de l'hôtel.





Le premier contact a eu lieu peu après 11h. Les secouristes ont pu parler à plusieurs reprises avec ces personnes qui se trouveraient encore sous les décombres, selon les mêmes sources. Plusieurs hélicoptères ont été appelés pour les conduire dès que possible à Pescara, la principale ville de la région sur la côte. Une trentaine de personnes étaient portées disparues dans cet hôtel à flanc de montagne près de Farindo. Jusqu'à présent, les secours avaient trouvé six survivants et deux corps.