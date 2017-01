Avalanche en Italie : l'incroyable récit des survivants

La nouvelle a été accueillie avec surprise mais surtout beaucoup de soulagement. Sous les décombres de l’hôtel Rigopiano balayé par une violente avalanche jeudi 19 janvier au matin, les secouristes sont parvenus à retrouver plusieurs survivants ce vendredi. Huit, au total, dont deux fillettes âgées de cinq ou six ans. Une découverte rendue possible par la fumée qui se dégageait du feu allumé par les rescapés pour se réchauffer.





"Nous avons vu de la fumée, il y avait des petits feux dans les décombres, et là où il y a du feu, c’est qu’il y a de l’air. Alors nous avons commencé à creuser", a détaillé un responsable des secours dans les médias italiens et repris par Le Progrès. "Nous avons trouvé six personnes dans la cuisine de l’hôtel, dans une poche d’air, dont une mère et sa fille. Ils allaient tous relativement bien, même s’ils avaient très froid".