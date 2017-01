Avalanche en Italie : six personnes retrouvées vivantes dans les décombres de l'hôtel

Des dizaines de secouristes ont travaillé toute la nuit de jeudi à vendredi à la lueur de tours lumineuses autour de l'hôtel dévasté par une avalanche dans le centre de l'Italie. Selon les médias italiens, les pompiers ont localisé six personnes encore en vie. Une information confirmée par notre journaliste de LCI sur place. Le premier contact a eu lieu peu après 11h. Les secouristes ont pu parler à plusieurs reprises avec ces personnes qui se trouveraient encore sous les décombres, selon les mêmes sources.





Depuis jeudi matin, deux corps avaient été retrouvés et au moins un autre localisé sur le site dans les hauteurs de Farindola, dans les Abruzzes. Mais les recherches progressent lentement, par crainte d'éboulements risquant d'ensevelir d'éventuels survivants. Selon les estimations, entre 25 et 30 personnes - clients, employés et peut-être quelques visiteurs - sont encore portées disparues, dont plusieurs enfants.