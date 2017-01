Avalanche en Italie : un père accuse les autorités italiennes

La nouvelle est tombée ce dimanche soir. Le préfet et le president de la region d’Abruzzo, énumère aux côtés d’un responsable de la police locale cinq noms. Cinq nouveaux rescapés. Parmi eux : Stefano Feniello, coincé depuis ce mercredi dans l’hôtel Rigopiano, dévasté par une avalanche.





"Au matin, nous sommes allés à l’hôpital et on attendu les ambulances", raconte Alessio Feniello, le père de Stefano. "Trois ambulances sont arrivées. Dans l’une d’entre elles, il y avait la petite amie de mon fils." L’espoir renaît : "Une quatrième ambulance est arrivée, transportant une personne blessée. On s’attendait à voir arriver une cinquième ambulance mais en vain."