Avant de quitter la Maison Blanche, Obama a fait un chèque de 205 millions d’euros à la Palestine

Le Congrès avait voté en 2015 ce don de 205 millions d’euros, avant que deux élus républicains ne s’y opposent et bloquent le processus. L’administration d’Obama avait fait pression pour permettre le transfert de fonds, avant de finalement l’imposer. Selon la note adressée au Congrès, l’argent provient de l’Agence américaine pour le développement international et doit servir à l’aide humanitaire en Cisjordanie et à Gaza et à supporter les réformes politiques et sécuritaires pour la bonne gouvernance et les règles d’un futur Etat palestinien.





Le transfert sera effectif ce vendredi précise la note. Donald Trump, qui entretient de biens meilleures relations avec Israël que ne le faisait Obama, n’a pas encore réagi.