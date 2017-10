Avant la révélation du scandale impliquant Harvey Weinstein, la loi du silence

LE SILENCE AVANT LE SCANDALE - Se dit d’une omerta une "loi du silence imposée par une communauté d’intérêts". C’est sans doute ce qui caractérise le plus l’affaire Weinstein, dans laquelle les langues se délient de jour en jour. Les faits de harcèlement et même de viols mis en lumière semblaient connus d’un grand nombre de personnes à Hollywood et au-delà.