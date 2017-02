Avec la "loi Alan Turing", la Grande-Bretagne gracie des milliers d'homosexuels

C’est le mathématicien et cryptologue Alan Turing - gracié à titre posthume par la reine Elizabeth en 2013 - qui a donné son nom à cette loi. En 1952, celui qui avait cassé le code de communication secret des nazis (via la machine Enigma) avait été poursuivi en justice en raison de son homosexualité. Il avait accepté de subir une castration chimique pour éviter la détention… avant de se suicider deux ans plus tard.





Pour rappel, au XVIe siècle, la sodomie était punie de pendaison outre-Manche. A partir de 1861, elle restait passible de prison jusqu’à la décriminalisation de l’homosexualité décrétée en 1967. Les associations LGBT ont ensuite mené un long combat afin d'obtenir les mêmes droits que les hétérosexuels. En 2001, elles sont finalement parvenus à obtenir l’abaissement de la majorité sexuelle à 16 ans pour les homosexuels.