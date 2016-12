Avion libyen détourné vers Malte : les pirates de l'air se sont rendus, les otages sains et saufs

Joseph Muscat avait indiqué que parmi les 118 personnes se trouvaient 111 passagers (82 hommes, 28 femmes et un enfant) et sept membres d'équipage. Des femmes et des enfants ont été libérés de l'avion, a-t-il fait savoir à la mi-journée sur Twitter : "Un premier groupe de passagers, composé de femmes et d'enfants, est libéré en ce moment". "La libération d'un deuxième groupe de 25 passagers est en cours", a-t-il écrit un peu plus tard, avant d'ajouter qu'au total, 109 personnes avaient pu sortir de l'appareil. C'est encore lui qui a annoncé en milieu d'après-midi, toujours sur le réseau social, que les pirates de l'air s'étaient rendus et que tous les passagers étaient désormais libres.