Bachar, la tentation du ralliement

Bachar El Assad insiste alors pour réduire tous ses opposants au statut de "terroristes" à partir du moment où ils portent des armes. Il ajoute qu’en France on qualifierait ainsi toute guérilla armée qui viserait à renverser le gouvernement. On aurait pu lui rétorquer qu’il y a une différence précisément à vouloir renverser un régime démocratique et un régime dictatorial (la légitimité des institutions n’est alors pas la même), que les résistants de la Seconde Guerre mondiale, s’attaquant au régime nazi, ne pouvaient pas s’apparenter à des terroristes, quand bien même la Gestapo les appelait ainsi (il aurait d’ailleurs été intéressant d’avoir son avis sur ce point, lui dont le père a longtemps protégé Aloïs Brunner, l’un des grands techniciens de la Solution finale).





Mais le fin mot de son côté est le suivant : c’est de toute façon aux Syriens de choisir. Peu importe que la moitié d’entre eux soit dans l’incapacité de participer à des élections, et que l’autre moitié vive sous un Etat policier. Il s’agit quand même d’une affaire interne. Et jusqu’à preuve du contraire, c’est encore lui Bachar El Assad, qui est installé à la présidence. Il assume pleinement la brutalité de ses méthodes quand il s’agit de protéger l’Etat qu’il représente. Il a la loi pour lui. C’est le Léviathan de Hobbes. Sinon, comme le théorisait le philosophe anglais, c’est le chaos.





Les idéaux rousseauistes sont donc l’une des grandes victimes de cette guerre en Syrie et de la nouvelle donne diplomatique voulue par Moscou, avec la complicité passive d’une Amérique qui se refuse désormais à être le gendarme du monde. En termes de philosophie politique, c’est le retour au réalisme dans les relations internationales. Les aspirations à la démocratie ne sont bonnes que pour un petit club de pays privilégiés. Chaque Nation est désormais souveraine pour verrouiller la sécurité chez elle. Les dictateurs de tous poils peuvent dormir tranquilles.