Bali : malgré la menace d'éruption du volcan Agung, des bénévoles volent au secours des animaux

Alerte rouge à Bali. Alors que le plus important volcan de l'île menace d'entrer en éruption, plus de 144.000 habitants vivant dans cette zone dangereuse autour du mont Agung ont quitté leur domicile. En effet, les autorités recommandent de rester à au moins neuf kilomètres du cratère du volcan qui gronde depuis le mois d'août. Outre les évacuations, l'aide se met également en place progressivement. Depuis quelques jours, des organisations de protection des animaux et les autorités se hâtent pour secourir des dizaines de milliers d'animaux abandonnés précipitamment lors d'opérations d'évacuation.





"Nous sauvons, nous évacuons et nous nourrissons des animaux dans la zone rouge", explique à l'AFP une membre de l'ONG de Jakarta Réseau d'aide aux animaux, Vio Verandhini. Les membres de l'organisation ont déjà évacué des centaines d'animaux parmi lesquels des singes, cochons, chiens, poulets et vaches. Tous sont abrités dans des refuges temporaires où ils sont nourris. Leurs propriétaires sont encouragés à venir les voir aussi souvent que possible pour s'assurer qu'ils sont bien soignés.