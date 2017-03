Bali : des touristes paniquent après un séisme

"Des dizaines de nos hôtes sont sortis en courant de leur chambre au moment du séisme", a déclaré à l'AFP Nyoman Pasek, un employé de l'Hôtel Sayang Maha Mertah à Kuta, l'un des quartiers touristiques les plus populaires de l'île. Et d'ajouter : "Tout est de nouveau sous contrôle et revenu à la normale". Carla Beharry, une habituée de l'île, a fait part de son émotion sur son compte Twitter: "Ressenti sans aucun doute le plus grand SEISME que j'ai jamais ressenti ce matin à Bali".





La secousse a aussi créé un moment de brève panique à Lombok, autre île touristique voisine de Bali. L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques cause de fréquents séismes et une importante activité volcanique.