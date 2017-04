Bana Alabed, la jeune syrienne de 7 ans qui tweetait depuis Alep, va sortir un livre

Son compte a rapidement attirer l'attention et des milliers d'internautes se sont émus de sa situation et de son histoire. Aujourd'hui, c'est Simon & Schuster, une des plus grosses maisons d'édition anglophone du monde, qui s'intéresse à ses commentaires, et vient de signer avec elle un contrat pour sortir ses mémoires au cours de l'automne 2017, intitulé "Dear World".





"L'expérience et le message de Bana transcendent les gros titres et transpercent le bruit et les débats politiques, pour nous rappeler le coup humain de la guerre" a assuré l'éditrice Christine Pride. "J'espère que mon livre aidera le monde à s'intéresser et faire quelque chose pour les enfants et le peuple syrien, dans l'espoir d'apporter la paix pour tous ces enfants qui ne connaissent que la guerre au quotidien" a pour sa part déclaré Bana Alabed dans un communiqué.