Banques, agences de notation, patrons : les indépendantistes de Catalogne sous la pression des milieux économiques

La plus grande crainte de ces institutions financières est de se retrouver en dehors de la zone euro, ce qui leur ferait perdre leur accès au financement de la Banque centrale européenne. Bien qu’elles aient repris du poil de la bête à la Bourse de Madrid jeudi, c’est bien cet horizon bouché qui les a fait dévisser en début de semaine - Banco de Sabadell avait perdu près de 10% de sa valeur entre lundi et mercredi.





Mais les banques ne sont pas les seules à être inquiètes. Le Cercle d'Economia, important lobby patronal catalan, a en effet signifié "sa préoccupation maximale devant la possibilité d'une déclaration unilatérale d'indépendance". Jugeant qu’"une telle déclaration plongerait le pays dans une situation extrêmement complexe, aux conséquences inconnues, mais dans tous les cas très graves", l’association a par ailleurs dénoncé les violences "inexplicables" des autorités espagnoles pendant le référendum d'autodétermination. Pour les patrons catalans, la tension provoque "des dommages notables à la gestion des affaires courantes et au maintien de la reprise économique et de l'emploi". L’anxiété est plus que jamais palpable.