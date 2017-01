Barack Obama annonce la libération de Chelsea Manning

WikiLeaks crie "victoire" après l'annonce de la libération de Chelsea Manning. L'ancienne soldate (ex-Bradley) sera libérée le 17 mai 2017, a annoncé Barack Obama mardi 17 janvier. Informatrice de Wikileaks et parmi les plus célèbres prisionnières des Etats-Unis, elle fut condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour haute trahison pour avoir transmis plus de 700.000 documents confidentiels au site WikiLeaks.





