Barack Obama en est certain : s'il avait pu se présenter, il aurait remporté un troisième mandat

Bien entendu, ce troisème mandat n'est qu'une chimère puisque depuis 1951 et l'adoption du 22e amendement de la Constitution, un président américain ne peut assumer plus de deux mandats à la Maison Blanche, qu'ils soient consécutifs ou non.





"Après l'élection et la victoire de Trump, beaucoup de gens ont suggéré que, d'une certaine façon, ce n'était vraiment qu'un rêve. (...) Mais la culture a changé, la majorité adhère à la notion d'une Amérique unique qui est tolérante et diverse et ouverte et pleine d'énergie et de dynamisme", a-t-il aussi affirmé. Il a estimé que la candidate démocrate "Hillary Clinton avait merveilleusement réussi dans des circonstances vraiment très difficiles. (...) Je pense qu'il y avait deux poids, deux mesures la concernant".