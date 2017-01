Barack Obama grâcie Chelsea Manning

Informatrice de Wikileaks et parmi les plus célèbres prisionnières des Etats-Unis, l'ancienne soldate Chelsea Manning (ex-Bradley) sera libérée le 17 mai 2017, a annoncé Barack Obama mardi 17 janvier. Condamnée en août 2013 à 35 ans de prison pour haute trahison, elle avait transmis plus de 700.000 documents confidentiels au site WikiLeaks.





Mais c'est pour une raison autre qu'elle avait continuer à faire parler d'elle une fois emprisonnée. Transgenre, elle avait fait plusieurs demandes pour changer de sexe en prison. Mais face au refus de l'administration, elle avait fait plusieurs tentatives de suicides et traversait depuis un lourd épisode dépressif.





Plus d'informations à venir...