Obama ne compte pas laisser Trump détruire ses efforts sans rien faire

Dans la tradition américaine, un ancien président se place de lui-même en retrait de la politique. Mais avec Donald Trump à la Maison blanche, Barack Obama envisagerait de jouer les iconoclastes. C'est du moins ce qu'avancent nombre d'élus démocrates, cités par le site d'informations McClatchyDC.





Il faut dire que l'avenir n'est pas au beau-fixe, avec Trump président, le Parti démocrate en perdition et des élections en 2018 qui devraient voir le Congrès toujours plus aux mains des Républicains. De quoi inquiéter Obama. Et si Trump démantelait tout ce qu'il a accompli, l'"Obamacare", cette loi permettant aux Américains d'avoir une assurance maladie, en tête ? Voilà la première raison invoquée par les démocrates pour que leur champion reste dans la lumière.