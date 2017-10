Barcelone : 700.000 Catalans ont manifesté contre les violences policières du référendum

Mardi en début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur espagnol a déclaré que le gouvernement catalan "incitait à la rébellion" avec cette mobilisation qui intervient deux jours après l’organisation du référendum sur l’indépendance de la Catalogne. Et dans la soirée, le roi Felipe VI a accusés les drigeants catalans, lors d'une allocution télévisée, de s'être placés en marge du "droit et de la démocratie". Il a annoncé que l'Etat rétablirait "l'ordre constitutionnel" en Catalogne.





Dimanche, la police et la garde civile sont intervenues dans une centaine de bureaux de vote pour saisir urnes et matériel électoral, avec parfois des excès de violences. Le scrutin auquel ont participé plus de deux millions de Catalans a ouvert la crise politique la plus profonde traversée par l'Espagne depuis le rétablissement de la démocratie dans le pays en 1977.