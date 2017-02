VIDÉO - États-Unis : un avion s'écrase sur des voitures en pleine rue, le pilote survit

Le bilan est miraculeux. Un avion de tourisme s'est crashé ce dimanche à Bayonne, dans le New Jersey. Le pilote a perdu le contrôle de son appareil et a atteri dans une rue, s'écrasant sur les voitures en stationnement. Personne n'a été blessé dans l'accident, excepté l'aviateur. Il a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne seraient pas en danger.





Robert Kubert, le chef de la sécurité publique, a expliqué après coup au New York Post que le pilote rencontrait des problèmes techniques alors qu'il survolait la statue de la Liberté. Quand il a réalisé qu'il n'atteindrait pas l'aéroport de Newark, dans la banlieue ouest de New York, il a fait de l'avenue E de Bayonne sa piste d'atterrissage. "Je pense que nous avons été chanceux, très chanceux, vu le nombre de maisons ici", a-t-il commenté. "Il était le seul blessé, mais il était alerte et pouvait parler".