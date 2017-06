"Bébé miraculé" de l'incendie de la tour Grenfell à Londres : la fake news qui choque le Royaume-Uni

L'article a tous les apparats d'un vrai : une banderole "breaking news" identique à celle de la BBC, le logo de "Metro", un célèbre site d'information britannique, et des sources qui semblent on ne peut plus fiables - une responsable de la police londonienne et le maire de Londres lui-même. L'histoire, quant à elle, a de quoi interpeller : un bébé a été retrouvé vivant au 16ème étage de la tour Grenfell, à Londres, douze jours après l'incendie qui a ravagé le batiment et fait 80 morts, selon un bilan toujours provisoire.





Cette histoire de "bébé miraculé" est fausse. Et de nombreux internautes sont tombés dans le panneau. Parmi les comptes Twitter qui ont relayé cette "fake news", beaucoup ont supprimé leur tweet. D'autres ne l'ont pas effacé, comme "Tiffany84", qui accompagne le lien vers l'article d'un commentaire : "Oh mon dieu !!! Un bébé a survécu ! Je prie pour qu'il se rétablisse ! Wow"