Belgique : l'homme qui a foncé dans la foule à Anvers était alcoolisé

En fin d'après-midi, l'hypothèse des parquets belges et français était que le suspect était alcoolisé et qu'il aurait cherché à échapper à un contrôle. Il a en effet été retrouvé plus d'une heure après les faits, partiellement endormi. Il ne pourra pas être entendu par les policiers avant plusieurs heures.





L'homme était inconnu des services de renseignement mais connu des services de police et de la justice pour des faits de droit commun et plusieurs faits révélant une alcoolisation récurrente. Pour l'instant, le parquet français n'est pas saisi de l'affaire, ce qui semble écarter l'hypothèse terroriste.