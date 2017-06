Marc Dutroux obtient le droit d'avoir un vélo d'appartement dans sa cellule parce qu'il "s'empâte"

FORME - En prison depuis la fin des années 1990, et condamné à perpétuité pour d'assassinats, viols sur mineurs et séquestrations, le Belge désormais âgé de 60 ans semble visiblement tourner en rond dans sa cellule. Et surtout commencer à s'empâter, puisque Marc Dutroux vient d'obtenir un vélo d'appartement pour retrouver la ligne.