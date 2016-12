Benyamin Netanyahu suspend les discussions sur un plan de construction à Jérusalem-Est

A la suite du vote, le Premier ministre Benyamin Netanyahu avait indiqué qu'il ne se conformerait pas à la résolution et qu'il réduirait ses relations avec des pays ayant voté pour. Notamment avec les Etats-Unis, dont l’abstention a provoqué la colère de l’Etat hébreu. Netanyahu a vivement critiqué le président Barack Obama, l’accusant d'avoir fait un "coup anti-israélien honteux". Le secrétaire d'Etat, John Kerry, devrait présenter ce mercredi la vision qu'avait l'administration américaine du processus de paix israélo-palestinien. "Nous ne l'avons pas laissé tomber et nous ne pensons pas que les Israéliens et les Palestiniens doivent également (l'abandonner)", a déclaré ce mardi soir le porte-parole de la diplomatie américaine, Mark Toner.