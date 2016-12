Boko Haram "écrasé" par l'armée nigériane, annonce le président

Ce dernier a alors salué "la détermination" des forces armées "qui ont finalement pénétré et écrasé ce qu'il restait des insurgés au 'Camp Zéro'". "Le chef d'état-major de l'armée m'a appris que le camp était tombé vers 13h35 le vendredi 23 décembre et que les terroristes étaient en fuite, n'ayant nulle part où aller", a poursuivi le chef de l'Etat tout en demandant à ses soldats de les poursuivre afin qu'il soient traduits devant la justice. Trois jours plus tôt, l'armée avait annoncé avoir libéré 1880 civils et arrêté plus de 500 djihadistes dans cette forêt.





Le groupe Boko Haram, particulièrement actif dans la région du Sahel, est connu notamment pour ses violences et l'enlèvement de jeunes filles. En avril 2014, 276 lycéennes avaient par exemple étaient capturées à Chibok, dans le nord-est du Nigeria.