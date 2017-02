Bourdes et robe de chambre, les débuts déconcertants de Trump à la Maison Blanche

Il y a quelques jours, le très illustre New York Times en rajoutait une couche. Une enquête dans laquelle les deux journalistes Glenn Thrush et Maggie Haberman ont dévoilé une multitude d’informations croustillantes : ainsi, lors d’une réunion, les membres du Cabinet n’ont pas réussi à faire fonctionner les interrupteurs. Seule solution pour sortir de la salle ? Tester presque toutes les portes jusqu’à trouver une issue. Côté déco, on connait le goût du chef de l’Etat pour le clinquant. Conséquence, les rideaux du Bureau ovale ont été changés : adieu le rouge brique de Barack Obama, bonjour le jaune poussin. Même sort pour le tapis avec des citations d’anciens présidents, descendu à la cave au profit d’un autre, doré celui-là...





Insomniaque, Donald Trump vivrait la nuit une autre vie. Seul, puisque son épouse Melania est resté à New York. Et il serait ainsi la plupart du temps en robe de chambre dans les salles et couloirs de la Maison Blanche. Il n'en fallait guère plus pour inspirer les réseaux sociaux, où des photos d'archives du milliardaire sont apparues, et un compte Twitter créé. Son nom : POTUS'Bathrobe. Et les journalistes du New York Times ne s'arrêtent pas là, assurant que Donald Trump déteste les rapports qui font plus qu'une page.