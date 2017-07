Deux ans après le lion Cecil, son fils Xanda abattu à son tour lors d'une partie de chasse

Triste anniversaire. Deux ans après l'émoi mondial suscité par la mise à mort du Lion Cecil, l’association "Lions of Hwange National Park" indique que le fils du fauve le plus célèbre du Zimbabwe a à son tour été victime d'un chasseur de trophées.





C'est le professionnel Richard Cooke qui a découvert Xanda, un mâle de 6 ans, en dehors de la réserve de Hwange, située dans le nord-ouest du pays. L'animal portait un collier électronique qui permettait aux scientifiques qui l'étudiaient de le localiser.





"Richard Cooke fait partie des 'gentils'. Il agit de façon éthique, nous a rendu le collier et nous a expliqué ce qui s'était passé. Sa chasse était légale et Xanda avait plus de 6 ans, donc tout s'est déroulé dans les règles", a confié Andrew Loveridge, l'un de ces chercheurs au quotidien britannique, le Telegraph. Et de préciser : "Nous savions que Xanda et son groupe étaient souvent à l'extérieur du parc ces derniers mois, mais nous n'y pouvions pas grand chose".