Brésil : au moins 27 morts décapités, la guerre des gangs se poursuit dans les prisons

"Vingt-sept morts ont été confirmés", a annoncé dimanche soir Caio Bezerra, un responsable local pour la sécurité publique. Ving-sept... mais le bilan pourrait être rapidement revu à la hausse. Plus tôt dans la soirée, un autre responsable de la police avait avancé un chiffre de 30 prisonniers tués. Ce constat macabre est lé résultat d'affrontements entre groupes rivaux de narcotrafiquants qui ont éclaté samedi soir dans une prison de l'Etat brésilien du Rio Grande do Norte. Depuis le début de l'année, cette guerre de gangs a fait déjà plus de 140 morts.





En pleine soirée, les prisonniers ont commencé par envahir un bâtiment avant de couper le courant et de passer à l’action. Lourdement armés, ils ont pu prendre le temps de s’affronter et de régler leurs comptes durant toute la nuit, la police militaire et les agents pénitentiaires ayant dû attendre le lever du soleil pour intervenir. Les autorités avaient entre temps encerclé la prison pour éviter les évasions.