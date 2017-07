Brésil : changements de nom et de visage, un baron de la cocaïne arrêté après 30 années de traque

Lorsque la police a pensé l'avoir localisé dans le Mato Grosso, elle a comparé "les photos de l'ancien visage de Luiz Carlos da Rocha avec l'identité photographique actuelle de Vitor Luiz de Moraes et elle a conclu que Luiz Carlos da Rocha et Vitor Luiz n'étaient qu'une seule et même personne". Le suspect est accusé d'avoir dirigé un gigantesque réseau de production et de trafic de cocaïne. Selon la police, la drogue était cultivée et transformée en Bolivie, en Colombie et au Pérou puis acheminée jusqu'aux Etats-Unis et en Europe pour y être vendue.





Da Rocha est aussi accusé d'avoir été l'un des principaux fournisseurs des trafiquants de drogue violents qui contrôlent ce marché dans les régions de Sao Paulo et de Rio de Janeiro. De même source, Luiz Carlos da Rocha a amassé un patrimoine personnel de 100 millions de dollars en véhicules, propriétés divers et comptes bancaires offshore. Selon la police, la cocaïne était transportée dans des avions légers à travers l'espace aérien du Venezuela jusqu'à des exploitations agricoles isolées dans l'ouest du Brésil. De là, elle était semble-t-il expédiée dans les conteneurs secrets de camions spécialement aménagés jusque dans les grandes villes du Brésil ou bien vers l'étranger.