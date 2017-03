Brexit : à la City, des milliers de salariés sur le départ

SO LONG - C'est le cœur de la machine financière anglaise. La City emploie 1 millions de personnes et, brexit ou pas, elles n'ont, pour l'instant, rien changé à leurs habitudes... pour la plupart. HSBC a d'ores et déjà fait savoir qu'elle comptait déplacer 1.000 postes vers Paris et d'autres banques pourraient bien suivre le mouvement. Pour chaque banquier qui part, ici, c'est 3 emplois directement liés qui disparaissent. Comptables, consultants ou encore avocats s'apprêtent ainsi à quitter Londres.