Brexit : Boris Johnson compare la position de Hollande au nazisme

Réputé pour ses frasques et ses sorties sans filtre, Boris Johnson, ancien maire de Londres promu ministre des Affaires étrangères par Theresa May, s'en est pris à François Hollande avec une surprenante comparaison, rapporte The Independant mercredi 18 janvier. "Si monsieur Hollande veut administrer des punitions à quiconque tente d'échapper [à l'UE], comme dans un film sur la Seconde Guerre mondiale, je ne pense pas que ce soit la voie à suivre, ce n'est pas dans l'intérêt de nos amis et de nos partenaires" a lâché Boris Johnson, chantre du Brexit. "Ça me semble absolument incroyable, au 21e siècle, qu'un membre de l'UE envisage sérieusement de réintroduire les tarifs douaniers ou quoi que ce soit d'autres pour sanctionner le Royaume-Uni", a-t-il poursuivi. François Hollande punirait donc ses ennemis à la manière d'un chef nazi ?