Brexit : les prochaines étapes qui attendent les Britanniques et l'Union européenne

Neuf mois après le vote des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union Européenne, le pays s'apprête à vivre ce mercredi une étape cruciale du Brexit. En fin de matinée, la lettre signée la veille par la première ministre Theresa May, qui doit officialiser le début du processus, sera remise à Donald Tusk, le président du Conseil européen. L'hôte du 10 Downing Street devrait également s'exprimer devant les parlementaires britanniques et les informera officiellement de l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne.





Les négociations pourront alors commencer. Et à ce sujet, Theresa May veut, selon des extraits dévoilés de son discours prévu devant les députés, "représenter toutes les personnes du Royaume-Uni (...) et oui les citoyens européens qui ont fait de ce pays leur maison". Mais pour un véritable Brexit, il faudra attendre encore plusieurs années. Trois dates doivent désormais sceller l'avenir du Royaume-Uni et de l'Union européenne.