Brexit : l'Ecosse veut en profiter pour organiser un nouveau référendum d'indépendance et rester dans l'UE

Une position qu'elle va d'ailleurs devoir défendre de vive voi ce lundi avec la Première ministre britannique Theresa May qui, deux jours avant l'activation ce mercredi de l'article 50 du traité européen qui enclenche le divorce entre Londres et l'Union européenne et à la veille du passage du projet de référendum au Parlement régional écossais, est de passage à Édimbourg pour rencontrer son homologue et tenter de la convaincre que ce n'est "pas le bon moment" pour réclamer l'indépendance. Un entretien qui s'annonce tendu et à la suite duquel aucune conférence de presse commune n'est d'ailleurs prévue...





Le climat est donc pesant entre les deux pays. Comme l'illustraient les une de la presse il y a quelques jours. Ainsi, le très eurosceptique tabloïd Daily Mail dénonçait le cynisme de Nicola Sturgeon, titrant le 14 mars "Bas les pattes de notre Brexit, Nicola". Et le Scottish Daily Mail (pro-UK) parlait, lui, de "trahison" pour évoquer ce référendum sur l'indépenance écossaise.