Brexit : la proposition de Theresa May sur les expatriés européens jugée "vague" et "inadéquate"

DIVERGENCES - Quels seront les droits des expatriés européens au Royaume-Uni après le Brexit ? Une épineuse question qui fait débat. Si Theresa May estime que sa proposition est "juste et sérieuse", ce n'est pas le cas de bon nombre des dirigeants européens. Réunis à Bruxelles, plusieurs chefs d'Etat ont exprimé leur volonté d'aller plus loin.