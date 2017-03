Brexit : la Une sexiste du Daily Mail passe vraiment très mal en Angleterre et en Écosse

"Never mind Brexit, who won Legs-it !" C’est le titre, délibérément racoleur, choisi ce mardi par le quotidien anglais The Daily Mail pour sa Une. Il pourrait se traduire, sans le jeu de mots et la rime en anglais : "Qu’importe le Brexit, qui a les plus belles jambes ?"





Cette accroche accompagne une photo de la Première ministre Britannique, Theresa May, et de son homologue écossaise, Nicola Sturgeon, assises jambes croisées et vêtues de tailleurs bleu foncé, durant une réunion pourtant très sérieuse, lundi, au sujet de l’indépendance de l’Écosse et, plus largement, de l'avenir du Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Sous ce titre, le journal enfonce d’ailleurs le clou en petits caractères : "Pas de crêpage de chignons, mais l'atmosphère était particulièrement froide lors de cette rencontre."