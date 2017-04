Brexit : pourquoi le Royaume-Uni et l’Espagne se disputent Gibraltar

Une disposition qui fait craindre aux responsables politiques de Gibraltar des répercussions économiques, et craignent notamment d’être exclus de futurs accords commerciaux. Et pour cause, la frontière terrestre du pays deviendrait une frontière extérieure. Comme l’explique Libération, "les (nombreux) conflits Espagne-Gibraltar deviendraient bilatéraux et ne bénéficieraient plus de la neutralité – et de la bienveillance — de Bruxelles". La mise en place d’un péage à la frontière, le contrôle des stupéfiants ou encore les limites maritimes de la colonie… de nombreux dossiers épineux seraient remis sur la table des négociations.





Face à ces inquiétudes, Alfonso Dastis s’est voulu rassurant. "Nous ne voulons pas mettre d'obstacles aux relations avec le Royaume-Uni ni avec la population de Gibraltar", a t-il affirmé ce lundi. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a quant à lui affirmé que la colonie n’était pas "à vendre". Pour couronner le tout, la Première ministre, Theresa May, affirme être déterminée à se tenir au côté du peuple de Gibraltar, à l'instar de Margaret Tatcher, il y a de cela 35 ans.