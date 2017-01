Brexit : pourquoi le vote du Parlement britannique ne donne pas de sueurs froides à Theresa May

C’est une victoire au goût amer pour une partie des opposants au Brexit. Et pour cause : si la Cour suprême britannique a confirmé mardi que l’activation du processus de sortie du Royaume-Uni de l’UE devra être validée par le Parlement, comme le réclamaient les plaignants à l’origine du recours, les espoirs de revirement de certains semblent bien vains. La raison ? Députés et lords devraient, sauf rares exceptions, ne pas s’opposer à la volonté du peuple exprimée lors du référendum du 23 juin dernier.





Bien qu’elle ne dispose que d'une étroite majorité à la chambre des Communes, la Première ministre conservatrice Theresa May ne devrait pas avoir de difficultés à faire voter le Parlement en faveur du déclenchement des négociations. Preuve en est, la promesse du Labour, le principal parti d'opposition, de ne pas bloquer le lancement effectif du Brexit. "Le Labour ne va pas compromettre le processus d'activation de l'article 50", a ainsi affirmé le chef des travaillistes Jeremy Corbyn.