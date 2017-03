SÉPARATION - Mercredi matin, La Première ministre, Theresa May, a souhaité "un pays plus fort et plus juste" devant le parlement britannique. Mais désormais, la sortie de l’Europe devrait prendre un peu de temps. Cette journée du 29 mars marque le début d’une nouvelle période. Deux ans de procédure pour sceller "un divorce" et le début de discussions quant à de nouvelles règles.