Bruxelles : un véhicule suspect contenant des bonbonnes de gaz intercepté

Un périmètre de sécurité a été installé Porte de Hal à Bruxelles après qu’un véhicule suspect contenant des bonbonnes de gaz a été intercepté. Selon une information révélée par RTL .be ce jeudi et confirmée au journal belge Le Soir par le bourgmestre de Saint-Gilles, le conducteur serait radicalisé : "Au moment de son identification, nous avons constaté qu’il était signalé." "Il s'agit de quelqu'un (...) de potentiellement dangereux qui a été arrêté par nos services de police pour un excès de vitesse, il brûlait des feux rouges", a expliqué Charles Picqué.





Le suspect a été interpellé sans opposer de résistance par les forces de l’ordre après avoir brûlé plusieurs feux rouges. D’après le porte-parole de la police contacté par Le Soir, les policiers ont remarqué la présence de deux bonbonnes de gaz dans la voiture au moment de l’interpellation. Dans la foulée, l’individu a été conduit au commissariat.





"Quand vous ajoutez un délit de fuite, le signalement de quelqu'un qui est potentiellement dangereux et (...) qu'il a des bonbonnes de gaz dans son coffre et qu'il n'a pas voulu ouvrir son coffre, ça exige évidemment qu'on soit prudent", a expliqué le bourgmestre de Saint-Gilles à l'AFP.





Alors qu’un périmètre de sécurité a été mis en place 200 mètres autour du véhicule et que toute la zone a été évacuée et totalement bouclée, le service de déminage de l’armée a été déployé sur place. Le métro bruxellois est toujours fonctionnel mais ne s’arrête plus à la station Porte de Hal.