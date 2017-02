Barrage d'Oroville : après les évacuations, la menace s’éloigne mais l’état d’alerte demeure

Le barrage d'Oroville est en service depuis 1968 et sa digue de 235 mètres en fait le plus haut des Etats-Unis. D'après le quotidien local Mercury News, trois associations de défense de l'environnement avaient déposé une motion fédérale il y a douze ans déjà affirmant que le barrage n'était pas aux normes de sécurité modernes et qu'en cas de fortes pluies, il pourrait "causer des dégâts et mettre en danger les vies dans la plaine en aval".