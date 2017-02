Trou géant dans la chaussée, arbres déracinés... la Californie sous les eaux

Un véritable déluge. Depuis plusieurs jours maintenant, la tempête Pluto s'abat de plein fouet sur la Californie, amenant dans son sillage des pluies diluviennes et des rafales de vent frôlant les 130 km/h. Et les conséquences sont nombreuses : voitures renversées, trou se formant dans la chaussée, route inondées, arbres déracinées... Les autorités s'inquiètent aussi que l'intempérie ne menace le barrage d'Oroville, que des millions de tonnes de roches et de sacs de sable s'évertuent à consolider. A Victorville cette fois, deux voitures ont été emportées par les eaux. L'un des passagers est décédé. Une autre victime est à déplorer, cette fois d'électrocution.





Piégée par un trou géant qui s'est déclaré sur la chaussée, en plein coeur de Los Angeles, cette conductrice explique : "Ma voiture n'en finissait pas de s'enfoncer, l'eau montait, j'ai pu grimper sur ma voiture, c'est un miracle, merci mon dieu". Les images témoignent de l'ampleur des inondations qui frappent le sud de la Californie : il y est tombé ces derniers jours l'équivalent de 3 à 4 mois de pluie. De nombreux conducteurs ont par ailleurs dû être hélitreuillés depuis le toit de leur voiture, après avoir été surpris par les eaux.