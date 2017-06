Californie : un bug informatique annonce par erreur le "Big One"

C’est une menace permanente au-dessus des têtes de n’importe quel Californien habitant entre Los Angeles et San Francisco : le "Big One", le séisme du siècle, qui doit un jour anéantir une partie de l’état américain positionnée sur la célèbre faille géologique de San Andreas.





Alors quand, mercredi, l’USGS, l'Institut américain de géophysique, envoie une alerte signalant un tremblement de terre massif de magnitude 6,8 - ce qui en aurait fait l’un des plus violents de l’histoire -, il y a de quoi voir venir le pire. Seulement, pas une seule secousse n'a été enregistrée. Pas un seul message de panique ou une vidéo tremblotante sur les réseaux sociaux. Et pour cause : il s’agissait d’un bug informatique lié à une mise à jour sur un séisme datant… de 1925.





L’organisme de surveillance des risques sismiques a émis l’alerte par erreur, évoquant un tremblement de terre près de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles.





Une alerte démentie par le Los Angeles Times :