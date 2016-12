Californie : une enquête ouverte sur les forces de police "les plus tueuses" des Etats-Unis

Il faut dire que le bilan des policiers dans le centre de l'Etat serait édifiant. Le quotidien britannique The Guardian a notamment écrit que les officiers de police de la région étaient, per capita, ceux qui causaient "le plus de décès de la nation". Dans une série d'articles, le quotidien britannique affirme que 14 personnes ont été tuées l'an dernier par les forces de l'ordre de Kern County, dont la population approche 875.000 personnes. Par comparaison, dix personnes ont été tuées par la police de New York la même année… avec une population dix fois plus importante et 23 fois plus de policiers.





Parmi les incidents récents dénoncés par la presse américaine, la mort d'un homme de 73 ans non armé - il n'avait dans la poche qu'un crucifix en plastique. Selon sa famille, il souffrait de démence précoce. Il a été tué par balle par des policiers de Bakersfield qui ont dit qu'il n'avait pas obéi à leurs ordres. Un drame qui avait scandalisé l'association de défense des droits civiques ACLU. Sans surprise, celle-ci s'est donc réjouie de l'ouverture de l'enquête, "un important premier pas pour que la police fasse des progrès nécessaires pour mieux répondre de ses actes et fasse un meilleur usage de la force".